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33 минуты назад

Песков: американские наемники не подпадают под женевскую конвенцию

Елена Прошина

Задержанные на Украине американские наемники не подпадают под Женевскую конвенцию, поскольку они не состоят в ВСУ. Такое заявление в интервью телеканалу MSNBC сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «РИА Новости».

«Я бы не стал вдаваться в объяснения юридической стороны их пленения. Одно ясно — они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется», — сказал Песков.

Американские наемники попали в плен на Украине

Он назвал всех плененных на Украине американцев «солдатами удачи». Песков подчеркнул, что все они «участвовали в незаконной деятельности и должны понести за это ответственность».

Политика,Видео,Дмитрий Песков,
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