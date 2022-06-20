Песков: американские наемники не подпадают под женевскую конвенцию

Задержанные на Украине американские наемники не подпадают под Женевскую конвенцию, поскольку они не состоят в ВСУ. Такое заявление в интервью телеканалу MSNBC сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «РИА Новости».
«Я бы не стал вдаваться в объяснения юридической стороны их пленения. Одно ясно — они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется», — сказал Песков.
Он назвал всех плененных на Украине американцев «солдатами удачи». Песков подчеркнул, что все они «участвовали в незаконной деятельности и должны понести за это ответственность».