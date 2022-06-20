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1 час назад

Шольц рассказал о страхе Путина перед «искрой демократии» в России

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин боится распространения «искры демократии» в России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Münchner Merkur.

Шольц рассказал о страхе Путина перед «искрой демократии»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, российский лидер, похоже, «боится, что искра демократии может проскочить в его страну».

«Вот почему в течение многих лет он проводил политику, направленную на распад НАТОНАТО и ЕСЕС. Он хочет разделенной Европы и вернуться к политике зон влияния. Это ему не удастся», — сказал Шольц.

Шольц выступил за «внятные» прямые переговоры с Путиным

Канцлер также заявил, что НАТО не представляет угрозы для России, как и Европейский Союз. Он также призвал Путина признать, что сообщество демократий и правовых государств все более и более сближается с Россией.

Ранее стало известно, что Германия выступает против «унижения» России и готова для этого прекратить помощь Украине. Газета Foreign Policy (FP) отмечала, что об этом говорят «тайные переговоры», которые, как утверждается, ФРГ ведет с РФ.

Политика,Олаф Шольц,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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