Шольц рассказал о страхе Путина перед «искрой демократии»

Президент России Владимир Путин боится распространения «искры демократии» в России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Münchner Merkur.

По его словам, российский лидер, похоже, «боится, что искра демократии может проскочить в его страну».

«Вот почему в течение многих лет он проводил политику, направленную на распад НАТОНАТО и ЕС ЕС. Он хочет разделенной Европы и вернуться к политике зон влияния. Это ему не удастся», — сказал Шольц.

Канцлер также заявил, что НАТО не представляет угрозы для России, как и Европейский Союз. Он также призвал Путина признать, что сообщество демократий и правовых государств все более и более сближается с Россией.