Сын Жириновского прокомментировал слухи о конфликте с отцом

Никакого конфликта с отцом из-за разногласий по кадровым решениям в ЛДПР не было и быть не могло. Об этом заявил «Комсомольской правде» сын лидера партии Владимира Жириновского Игорь Лебедев.

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Ранее СМИ сообщали, что некоторое время назад между Лебедевым и Жириновским произошел конфликт из-за кадровых решений лидера ЛДПР. Сам Жириновский конфликт с сыном отрицал. Когда политик оказался в больнице с коронавирусом, Лебедев написал в соцсетях: «Только живи». На похороны отца он не пришел. При этом появилась информация, что Лебедев прислал на могилу Жириновского венок с надписью на траурной ленте - «Давай помиримся».

Лебедев отметил, что принял решение развеять слухи о том, что они поссорились с отцом.

«Никакого конфликта у меня с отцом не было и быть не могло. Жириновский был лидером, был руководителем партии, и все решения принимал он. Мы, все члены партии, эти решения исполняли. О каком конфликте может быть речь вообще?! Я просто решил закончить свою политическую деятельность и попробовать себя в другом деле. Это было наше общее согласованное решение», - пояснил он.

Сын политика также подчеркнул, что рад тому, что сейчас партию возглавляет Леонид Слуцкий, и стал одним из первых, кто поздравил его с избранием.

«Я ушел из политики и из партии, а это значит, что я не лоббирую ничьих интересов в партии и не собираюсь что-то контролировать или кого-то очернять, а также не принимаю никакого участия в деятельности партии и не собираюсь этого делать в будущем, - заметил бывший депутат Госдумы.