Решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область является беспрецедентным и незаконным. В течение нескольких дней российские власти проведут серьезный анализ и по его итогам выберут ответные меры, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза - распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным", - подчеркнул он.

Представитель Кремля констатировал, что сложившаяся ситуация "более чем серьезная" и она "требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения".

"Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен", - добавил Песков.

В ответ на вопрос, можно ли в данном случае говорить о блокаде российского региона, он подтвердил: "Это элемент блокады, конечно же". При этом Песков не стал отвечать на вопрос о том, получили ли в Кремле предложения калининградских властей по возможным ответным мерам.

"Я не могу сказать. Сейчас по линии разных ведомств, безусловно, предстоит собрать точки зрения. Будут межведомственные мероприятия на этот счет с тем, чтобы выработать единую позицию. Еще раз повторяю: нужен серьезный, глубокий анализ с тем, чтобы выработать ответные решения", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля также пока не стал оценивать работу федеральных и региональных властей в этой ситуации, пояснив, что сейчас это делать преждевременно.

Как ранее сообщал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, железные дороги Литвы уведомили железные дороги Калининградской области о том, что с 18 июня они ограничивают транзит ряда товаров из регионов РФ в область из-за европейских санкций в отношении России.

Власти Литвы должны немедленно снять запрет на транзит через свою территорию грузов в Калининградскую область. Об этом сообщили в российском МИД.

Отмечается, что временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД, где ей был заявлен протест относительно действий Вильнюса.

"Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что действия литовских властей являются враждебными и нарушают действующие договоренности. Подчеркивается, что если Вильнюс не откажется от запрета транзита, то Москва примет меры по защите своих интересов.

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита санкционных товаров. Соответствующее заявление сделал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Запрет [Евросоюза] распространяется также на товары и технологии, которые перевозятся из Российской Федерации в Калининградскую область Российской Федерации (или из Калининградской области Российской Федерации в Российскую Федерацию), т. е. перевозимых транзитом через территорию Литовской Республики», — говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале Алиханова.

По слова губернатора 18 июня Литва прекратит пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов России части перечня товаров, которые попадают под ограничительные меры, введенные Европейским союзом (ЕС).

По оценке Алиханова, ограничения коснутся порядка 50% грузов, ввозимых с территории РФ. Власти региона потребовали от Еврокомиссии разъяснений по поводу данного запрета и назвали его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита.

Западные страны ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление нарастает с начала «нулевых» и в последнее время только обостряется. После введения шестого пакета санкций ЕС спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейские страны исчерпали арсенал средств сдерживания развития России.

Запрет на перевозку товаров в Калининградскую область через Литву ввели после консультаций с Еврокомиссией. Об этом заявил в понедельник глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед началом встречи руководителей внешнеполитических ведомств ЕС в Люксембурге.

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"С 17 июня санкционные товары <...> больше нельзя перевозить через Литву. Это [запрет на перевозку товаров в Калининградскую область через Литву] сделано после консультаций с Европейской комиссий и по ее рекомендациям", - сказал он. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал незаконным решение Литвы ограничить транзит грузов из России в регион и пообещал Вильнюсу «далеко идущие последствия» в связи с этим. По словам главы региона, Калининград обеспечен всем необходимым и поддаваться «паническим настроениям» не стоит. Накануне Алиханов отметил, что из-за соответствующего решения Литвы будут ограничены поставки стройматериалов в регион.

Действия эти незаконные и могут иметь для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия, — заявил глава региона в своем Telegram-канале.

В качестве аргумента незаконности транзитных ограничений Алиханов привел цитату из документов в рамках Всемирной торговой организации. Отмечается также, что власти Литвы должны были уведомить о своем решении как минимум за пять дней до его вступления в силу, а это было сделано меньше чем за сутки.

Мы [Россия и ЕС] подтверждаем, что на основе статьи 12 СПС [Соглашения о партнерстве и сотрудничестве] и статьи 5 ГАТТ [Генеральное соглашение по тарифам и торговле] мы будем применять на практике принцип свободы транзита товаров, включая энергетические, между Калининградской областью и остальной территорией России, — указал Алиханов.

В документе также утверждается, что товары, находящиеся в таком транзите, не будут подлежать лишним задержкам или ограничениям. Уточняется, что запреты на ввоз каких-либо товаров могут вводиться, согласно статье 19 СПС, только в связи с угрозами общественной безопасности или охране здоровья. Алиханов подчеркнул, что цемент и защита общественной безопасности никак не связаны, поэтому ссылки на данный пункт договора невозможны.

Губернатор региона добавил, что его команда ведет работу с Министерством иностранных дел и посольством, чтобы решить этот вопрос. Алиханов подчеркнул, что Калининградская область будет обеспечена всем необходимым, так как поставки грузов реализуются альтернативными путями, в частности, с помощью паромов.

Сейчас в регионе всего четыре судна: «Амбал», «Балтийск», «Урса Майор» и «Маршал Рокоссовский», которые осуществляют доставку грузов через Балтийское море. В ближайшее время на линию Усть-Луга — Балтийск может быть поставлен еще один паром. Всего в бассейн Балтики планируется перенаправить около семи судов, названия которых Алиханов решил пока не раскрывать.

Начиная блокаду Калининграда, Литва нарушает ряд международных обязательств. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«По поводу начинающейся блокады Калининградской области со стороны Литвы. Как государство-член ЕС Литва в рамках санкций (национальное законодательство) нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и Евросоюза в целом», — написал Константин Косачев в своем telegram-канале.

Сенатор напомнил, что соглашение о сотрудничестве между РФ и ЕС никто не отменял. Он предположил, что такими темпами Запад нарушит Конвенцию ООН по морскому праву и запретит судам проходить в Калининградскую область через «нейтральные воды», а также по аналогии и через воздушное пространство.

«Литва — флагман разрушения международного права», — заключил Косачев.

Ранее сообщалось, что Литва намерена прекратить транзит санкционных товаров в Калининград. Это решение затронет перевозку товаров из России в Калининградскую область и наоборот. В августе 2021 года в Германии начали агитировать за включение Калининграда в состав ФРГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно отреагировали на эту акцию, которая подвергает сомнению территориальную целостность России. Американское издание Forbes сообщало, что в НАТО планируют устроить блокаду в Балтийском море, чтобы вызвать голод в Калининграде. Польский генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала заявил о претензиях Варшавы на Калининград.

Литовские власти своим решением нарушают условия вступления своей страны в Евросоюз и лишний раз доказывают, что никаких правил у них не осталось, заявил «Газете.Ru» вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Так депутат прокомментировал решение Литвы о запрете на железнодорожный транзит ряда товаров, попавших под санкции ЕС, через свою территорию в Калининградскую область.

«В данном случае речь идет о том, что эти правила нарушает даже не НАТО, а именно ЕС. Поэтому это, безусловно, в будущем повлияет на наше отношение к подобной организации вроде Евросоюза. Если он, конечно, сохранится. Что касается непосредственно нашей реакции, то, вероятно, правительство России уже готовит разные ответы, и никакой из них Литве не понравится. Это я знаю точно», — добавил Толстой.

С точки зрения депутата, вряд ли пока стоит говорить об отзыве признания вступления Литвы в Евросоюз, поскольку это решение будет не прагматичным в подобной ситуации. Как отметил депутат, такой шаг фактически будет означать непризнание существования Литвы как таковой.

«Поэтому я не думаю, что такой вариант будет прагматичным. Однако внешнюю политику определяет президент России, а реализует правительство. Поэтому все будет зависеть от тех вариантов, которые будут избраны. Тут можно сказать только одно: подобные недружественные действия не останутся без ответа. А жители Калининградской области, надеюсь, не почувствуют это мелкой пакости [со стороны Литвы], потому что есть морское сообщение», — подчеркнул депутат.

Вильнюс своим решением ввести ограничение на транзит в Калининград некоторых грузов, оказавшихся под санкциями ЕС, «выбил стул», на котором сидел в Евросоюзе, заявил глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов. По его словам, если ЕС не решит эту проблему, для России документы о членстве Литвы в организации будут дезавуированы, что «развяжет Москве руки» и позволит решить проблему любыми способами.

Литва решила в одностороннем порядке остановить почти 1/2 грузов, идущих по ж/д через неё в калининградском направлении. Тем самым Вильнюс «выбил стул», на котором сам сидел все эти годы в качестве страны — члена ЕС, — написал Климов в Telegram-канале.

Он также напомнил, что Литву принимали в НАТО с учетом «калининградского транзита». Таким образом, страна ставит под угрозу не только ЕС, но и Альянс, поскольку он «де-юре начинает руками одной из своих стран-членов неприемлемую блокаду» российского региона, что можно расценивать как агрессию.

Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы нарушает суверенитет России над этим регионом, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России», — написал он в Telegram.

Действия властей Литвы, которые организовали транспортную блокаду Калининградской области, дают повод для начала боевых действий. Такое мнение выразил Ростислав Ищенко, который ранее был украинским дипломатом.

"Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli (повод для войны - прим. "РГ")", - написал Ищенко в своей колонке для издания "Украина.ру".

Экс-дипломат напомнил, что согласно международному праву государство имеет право на доступ к своему эксклаву. Нарушение этого права является фактически агрессией. При этом эксперт отметил, что доступ к удаленной территории обязан поддерживаться и с помощью сухопутного транзита, а не только морским путем.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди оценила фразой «выстрел себе в ногу» транспортную блокаду Литвы, которая уведомила Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, подпавших под санкции Евросоюза. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Политик назвала страну недостаточно развитым регионом, который покидают жители, и отметила, что решение литовских властей ограничивает мобильность всех граждан Прибалтики. Кроме того, она указала, что Россия не оставит без внимания подобный поступок.

«Литва, входящая, по заключению Еврокомиссии, в группу стран с критическим уровнем нищеты, в очередной раз выстрелила себе в ногу. (...) Нужно понимать, что ответные меры Российской Федерации на решение литовской власти, ограничивающей транзит российских грузов, бумерангом вернутся в страны Прибалтики», — высказалась сенатор.

По словам главы пресс-службы регионального правительства Дмитрия Лыскова, товары можно завозить паромами.