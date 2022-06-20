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1 час назад

Временную поверенную в делах Литвы в России вызвали в МИД РФ

ТАССиещё 14

МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы в РФ Виргинию Умбрасене, ей заявлен решительный протест в связи с запретом Вильнюса на железнодорожный транзит ряда грузов через территорию республики в Калининградскую область. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Временную поверенную в делах Литвы в России вызвали в МИД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, - указали в дипведомстве. - Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область".

Политика,МИД России,
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