Временную поверенную в делах Литвы в России вызвали в МИД

МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы в РФ Виргинию Умбрасене, ей заявлен решительный протест в связи с запретом Вильнюса на железнодорожный транзит ряда грузов через территорию республики в Калининградскую область. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.