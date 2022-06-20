Россия понадеялась на отказ Турции от операции в Сирии

Российская сторона надеется, что Турция откажется от проведения военной операции в Сирии. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, передает РИА Новости.

Дипломат уточнил, что Москва продолжит добиваться отказа Анкары от проведения операции.

«Продолжаем с ними работать. Надеюсь, что будет достигнута договоренность по политико-дипломатической линии», — рассказал он.

Ранее спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что Россия попросила Турцию отказаться от проведения военной спецоперации на севере Сирии. По его словам, это не решит проблему с безопасностью в стране.