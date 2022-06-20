СМИ сообщили об ухудшении здоровья Михаила Горбачева

У экс-президента СССР Михаила Горбачева выявлено серьезное заболевание почек. Бывшему политику приходится ездить на гемодиализ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Уже около года бывшего генсека наблюдают врачи. Состояние 91-летнего Михаила Сергеевича периодически ухудшается, однако о точных диагнозах никто не рассказывает. Не так давно Горбачева стали возить в московскую больницу на гемодиализ. Кроме того, периодически ему проводят очистку крови.

Напомним, о том, что Михаил Сергеевич находится в Центральной клинической больнице в Москве сообщалось еще в феврале. Первый президент СССР был помещен в отдельный закрытый блок с охраной.