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1 час назад

СМИ сообщили об ухудшении здоровья Михаила Горбачева

Елена Прошина

У экс-президента СССР Михаила Горбачева выявлено серьезное заболевание почек. Бывшему политику приходится ездить на гемодиализ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

СМИ сообщили об ухудшении здоровья Михаила Горбачева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уже около года бывшего генсека наблюдают врачи. Состояние 91-летнего Михаила Сергеевича периодически ухудшается, однако о точных диагнозах никто не рассказывает. Не так давно Горбачева стали возить в московскую больницу на гемодиализ. Кроме того, периодически ему проводят очистку крови.

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Напомним, о том, что Михаил Сергеевич находится в Центральной клинической больнице в Москве сообщалось еще в феврале. Первый президент СССР был помещен в отдельный закрытый блок с охраной.

По словам его помощника Владимира Полякова, там есть все условия для лечения и отдыха, а также для работы. В VIP-помещение к Горбачеву пускали только дочь, остальные могли связаться с ним по телефону. До этого политик находился на даче в подмосковной деревне Калчуга.

Политика,Геннадий Бурбулис,Владимир Поляков,Михаил Горбачев,
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