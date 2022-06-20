Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, иначе у России будут «развязаны руки» для решения этого вопроса любыми способами. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов.

Власти Калининграда были уведомлены о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Климов отметил, что Литва решила в одностороннем порядке остановить почти половину грузов, идущих в калининградском направлении.

«Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходу Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной проблемы калининградского транзита ЛЮБЫМИ избранными нами способами», - заявил сенатор.

По словам Климова, действия Литвы ставят под удар и НАТО, так как их можно расценить как начало де-юре «неприемлемой блокады субъекта России».

«Последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России, буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите», - констатировал он.

Ранее бывший замминистра обороны Польши и военный эксперт Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости «демилитаризовать», а также переименовать Калининград. По его словам, после присоединения Финляндии и Швеции позиции альянса в регионе усилятся, и это обострит проблему Калининградской области.