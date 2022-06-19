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27 минут назад

Матвиенко назвала «дикостью» введение Украиной виз для россиян

Елена Прошина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила, что решение властей Украины о введении визового режима с Россией является «очередной дикостью». Об этом пишет ТАСС.

Матвиенко назвала «дикостью» введение Украиной виз для россиян
Фото: ТАССТАСС

«Очередная дикость, по-другому сказать не могу», - отметила Валентина Матвиенко.

Агентство напомнило, что впервые идею о визовом режиме с Россией высказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко в 2014 году. Затем, в 2017 году, тема была поднята в Верховной раде, но МИД Украины высказался против этой меры.

Украина ввела визовый режим для россиян

После начала спецоперации вопрос снова стал актуальным. 17 июня глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал о том, что с 1 июля будет введен визовый режим для граждан России.

Политика,Павел Зарубин,Андрей Ермак,Олег Ляшко,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Верховная Рада,Совет Федерации,
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