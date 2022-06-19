Матвиенко назвала «дикостью» введение Украиной виз для россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила, что решение властей Украины о введении визового режима с Россией является «очередной дикостью». Об этом пишет ТАСС.
«Очередная дикость, по-другому сказать не могу», - отметила Валентина Матвиенко.
Агентство напомнило, что впервые идею о визовом режиме с Россией высказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко в 2014 году. Затем, в 2017 году, тема была поднята в Верховной раде, но МИД Украины высказался против этой меры.
После начала спецоперации вопрос снова стал актуальным. 17 июня глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал о том, что с 1 июля будет введен визовый режим для граждан России.