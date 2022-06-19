Глава Мюнхенской конференции назвал Медведева "клоуном"

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал заместителя председателя Совета безопасности, бывшего президента России Дмитрия Медведева клоуном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bild.
«Медведев сегодня — клоун. Простите, я должен был это сказать», — заявил дипломат, выступая на Международном симпозиуме морских держав.
Медведев с начала военной операции России на Украине не раз делал резкие заявления, касающиеся внешней политики. Например, он говорил, что сомневается в последующем существовании Украины на карте мира.
Также экс-президент писал, что «добрые дядьки и тетки из ЕС» готовят жителей Украины «умереть за европейскую перспективу».
Кроме того, он утверждал, что ненавидит Запад и считает иностранных политиков «ублюдками и выродками», обещая, что будет делать все, «чтобы они исчезли».