"Очередная дикость": Матвиенко о введении Украиной визового режима с РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала решение украинских властей о введении визового режима с РФ "очередной дикостью".
"Очередная дикость, по-другому сказать не могу", - сообщила она в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Правительство Украины приняло решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля. Об этом 17 июня заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил правительству рассмотреть вопрос прекращения безвизового режима с Россией "в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны".
Вопрос о возможном визовом режиме с Россией Украина поднимает с 2014 года. Впервые эту идею высказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В 2017 году вопрос даже планировали рассматривать в Верховной раде. Тогда МИД Украины разъяснил, что в случае принятия решения в парламенте его возможно осуществить технически, однако это может оказаться невыгодным самому Киеву.