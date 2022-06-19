"Очередная дикость": Матвиенко о введении Украиной визового режима с РФ

"Очередная дикость, по-другому сказать не могу", - сообщила она в эфире телеканала " Россия-1 " в интервью программе " Москва . Кремль. Путин ", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина .

Правительство Украины приняло решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля. Об этом 17 июня заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак . Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил правительству рассмотреть вопрос прекращения безвизового режима с Россией "в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны".

Вопрос о возможном визовом режиме с Россией Украина поднимает с 2014 года. Впервые эту идею высказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В 2017 году вопрос даже планировали рассматривать в Верховной раде. Тогда МИД Украины разъяснил, что в случае принятия решения в парламенте его возможно осуществить технически, однако это может оказаться невыгодным самому Киеву.