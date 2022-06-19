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55 минут назад

Матвиенко назвала "очередной дикостью" введение Украиной визового режима с Россией

ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала решение украинских властей о введении визового режима с РФ "очередной дикостью".

"Очередная дикость": Матвиенко о введении Украиной визового режима с РФ
Фото: ТАССТАСС

"Очередная дикость, по-другому сказать не могу", - сообщила она в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Правительство Украины приняло решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля. Об этом 17 июня заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил правительству рассмотреть вопрос прекращения безвизового режима с Россией "в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны".

Украина ввела визовый режим для россиян

Вопрос о возможном визовом режиме с Россией Украина поднимает с 2014 года. Впервые эту идею высказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В 2017 году вопрос даже планировали рассматривать в Верховной раде. Тогда МИД Украины разъяснил, что в случае принятия решения в парламенте его возможно осуществить технически, однако это может оказаться невыгодным самому Киеву.

Политика,Павел Зарубин,Андрей Ермак,Олег Ляшко,Владимир Зеленский,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Верховная Рада,Правительство Украины,Совет Федерации,
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