Кадыров заявил о больших потерях среди наемников на Украине

«Каждый из иностранных наемников, кто так или иначе столкнулся с натиском российских войск, начинает в конце концов переживать за свою шкуру. И если в начале марта они хвалились съемками лихачества на бронетранспортерах, то сейчас они безысходно констатируют свою беспомощность, как, например, Джеймс Васкез, наемник из Штатов», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.