Захарова назвала визит Макрона и Шольца в Киев политическим шоу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала частью шоу визит канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги на Украину.
"Это все сделано на камеры, это часть шоу, это часть внутриполитической повестки или там еще какой-то повестки для того, чтобы изобразить некое действо. Они работают, они работу работают по-рабочему. Вот я бы так это назвала. Потому что есть миллион других вариантов решить вопрос точечно, с переговорами, с контактами и так далее", - сказала она в субботу в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Захарова отметила, что для ведения переговоров сейчас существует закрытая видеосвязь.
"Почему нужно было объединяться, садиться в какие-то разукрашенные занавески, <…> вагоны, куда-то ехать? <…> Все можно было бы решить совершенно на другом уровне", - добавила она.
"Второй момент - понятие такое, как спецпредставитель, человек, который доверительно ведет контакты по очень чувствительным вопросам и делает это без пафоса: прилетает, улетает, никто даже не замечает и понятия не имеет, с какой миссией человек находился в той или иной стране", - указала дипломат.
Захарова подчеркнула, что дипломатическими вопросами должны заниматься и посольства Украины в Германии, Франции и Италии. "Правда, они занимаются не дипломатией, они занимаются вербовкой наемников, ну, наверное, им поэтому и не доверяют дипломатическую работу больше", - отметила она.
В четверг Шольц, Макрон, Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис совершили визит на Украину, провели встречу с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Основной темой переговоров стала нынешняя ситуация вокруг Украины. Немецкая газета "Вельт" выступила с предположением, что европейские лидеры могли убеждать Зеленского сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.