Захарова назвала визит Макрона и Шольца в Киев политическим шоу

"Это все сделано на камеры, это часть шоу, это часть внутриполитической повестки или там еще какой-то повестки для того, чтобы изобразить некое действо. Они работают, они работу работают по-рабочему. Вот я бы так это назвала. Потому что есть миллион других вариантов решить вопрос точечно, с переговорами, с контактами и так далее", - сказала она в субботу в эфире радиостанции "Комсомольская правда".