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29 минут назад

Кадыров резко высказался о лидерах ОДКБ после отказа Казахстана признать Донбасс

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал лидеров стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за их позиции по событиям на Украине. Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, от ОДКБ России нет никакой пользы, а Москва при этом всем помогает.

«Европейские лидеры приезжают к [президенту России Владимиру] ПутиПутину, ведут переговоры по телефону, они защищают интересы Украины, а наши ОДКБшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях, почему не стараетесь сделать так, чтобы война закончилась? Почему у вас нет позиции против нациков, бандеровцев и фашистов, которые убивали наших предков. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций, все молчите», — раскритиковал Кадыров.

Глава региона напомнил, что он сам находится по санкциями США, но не боится введенных в отношении него ограничений. По словам Кадырова, Россия спасла Казахстан, Белоруссию и сыграла ключевую роль в разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном.

«Когда Казахстан начал терять суверенитет, кто помог? Россия, не боясь санкций. И если нужно признать государство, признаете — не признаете вы, нас это мало волнует», — заявил глава Чечни и добавил, что Россия скоро покажет хорошие результаты в Донбассе.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и считает их квазигосударствами. Токаев объяснил, что право наций на собственное государство и их желание отделиться от уже существующих государственных границ приведет к разделению мира.

Политика,Видео,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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