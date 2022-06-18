«Европейские лидеры приезжают к [президенту России Владимиру] ПутиПутину, ведут переговоры по телефону, они защищают интересы Украины, а наши ОДКБшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях, почему не стараетесь сделать так, чтобы война закончилась? Почему у вас нет позиции против нациков, бандеровцев и фашистов, которые убивали наших предков. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций, все молчите», — раскритиковал Кадыров.