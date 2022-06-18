Сенатор Ковитиди: отказ НАТО от позиции обороны грозит войной

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в интервью РИА «Новости» заявила, что ошибочность курса НАТО, отказавшегося от позиции обороны, рискует перевести противостояние с оппонентами в военные действия.

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Она отметила, что альянс исчерпал свой потенциал и стал инструментом и «послушным пособником» США, в частности в организации захвата власти путем госпереворота и подкупа олигархической верхушки на Украине.

«Новая стратегическая Концепция НАТО, развеивающая теорию «укрепления оборонного потенциала и сдерживания», является очевидной дымовой завесой американской мировой экспансии», — подчеркнула сенатор.

По ее мнению, Украина стала плацдармом наступления на Россию. Так, «геополитическая провокация под кодовым названием «Украина Нового Рейха» превратила Украину в токсичное государственное образование, требующее оперативного военного реагирования, теперь же США приступили к усилению НАТО, нацеливаясь на устранение России как серьезнейшего мирового конкурента, указала Ковитиди.