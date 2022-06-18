Зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позволил себе на Петербургском международном экономическом форуме несколько некорректные высказывания по вопросам международной повестки.

Отмечается, что, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, глава Казахстана высказался о реализации права наций на самоопределение. По его мнению, если оно будет осуществлено в полном объеме, на земле «возникнет более 500 государств», что, безусловно, приведет к «хаосу». Поэтому власти республики не признают ни «Южную Осетию, ни Абхазию», ни такие «квазигосударственные объединения», как Луганск и Донецк.

Константин Затулин подчеркнул, что «то, что Казахстан не признавал и не признает [ДНР и ЛНР], было ясно и без этого заявления Токаева». По мнению политика, проблема заключается в том, что лидер среднеазиатского государства высказался о своем отношении к вопросу в присутствии президента РФ Владимира Путина.

Он считает, что это было «честно, публично, но [...] некорректно. Выглядело как вызов находящемуся рядом с ним президенту».

По словам Затулина, «наши так называемые союзники по СНГ, по Евразийскому союзу и ОДКБ очень своеобразно понимают свои обязательства и своё союзничество. Они относятся ко всем интеграционным объединениям как к шведскому столу — то, что им нравится, они берут, а то, что не нравится, не берут. Когда от них никто ничего не ждёт, то могли бы, по крайней мере, промолчать».

Политик добавил, что российские власти стараются не поднимать сложные темы на дипломатическом уровне в том случае, если партнеры ведут разумную политику в отношении Москвы.