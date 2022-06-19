Пушков объяснил заявление Джонсона по Украине

«Заявление [премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона похоже на ответ тройке лидеров ЕС, которые, по некоторым данным, предлагали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому пойти на переговоры с Москвой. Здесь очевиден элемент внутризападной полемики. И Зеленский, конечно же, поступит, как ему скажут Лондон и Вашингтон», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он уверен, что тем самым Джонсон вступает в спор с Евросоюзом.