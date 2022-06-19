В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
19 минут назад

Пушков объяснил заявление Джонсона по Украине

Ura.Ruиещё 9

Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который призвал не принуждать Украину к миру с Россией, похоже на ответ тройке лидеров Евросоюза. Они предлагали киевским властям провести переговоры с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский сделает так, как ему скажут в Лондоне и Вашингтоне, такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков объяснил заявление Джонсона по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заявление [премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона похоже на ответ тройке лидеров ЕС, которые, по некоторым данным, предлагали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому пойти на переговоры с Москвой. Здесь очевиден элемент внутризападной полемики. И Зеленский, конечно же, поступит, как ему скажут Лондон и Вашингтон», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он уверен, что тем самым Джонсон вступает в спор с Евросоюзом.

Джонсон призвал не принуждать Украину к миру с РФ. По его словам, важно, чтобы на Зеленского не оказывалось давление с целью заключения «плохого» мирного соглашения. Информацию передает telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала «преждевременными» призывы к перемирию или миру на Украине. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, она показала свою «кровожадность».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украине.

Политика,Кая Каллас,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Алексей Пушков,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители