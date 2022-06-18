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6 минут назад

Песков отреагировал на информацию об отказе Токаева от российского ордена

Илья Родин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планировал награждать главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева орденом Александра Невского. Соответственно, слухи о награждении и последующем отказе казахского лидера от награды не соответствуют действительности. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что ранее в СМИ были опубликованы материалы об отказе президента Казахстана от престижной российской награды. В качестве причины указывалось, что Токаев принял решение не принимать какие-либо наградные знаки вплоть до окончания срока своего правления.

«Откровенный ответ»: Токаев объяснил отказ признать ДНР и ЛНР

«Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Глава Казахстана не принял ранее высшую государственную награду Киргизии - орден «Манас» первой степени, напоминает «Лента.ру».

Политика,Видео,Александр Невский,Дмитрий Песков,
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