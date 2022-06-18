Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планировал награждать главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева орденом Александра Невского . Соответственно, слухи о награждении и последующем отказе казахского лидера от награды не соответствуют действительности. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что ранее в СМИ были опубликованы материалы об отказе президента Казахстана от престижной российской награды. В качестве причины указывалось, что Токаев принял решение не принимать какие-либо наградные знаки вплоть до окончания срока своего правления.