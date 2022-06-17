Захарова: Украины в прежних границах больше нет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила телеканалу Sky News Arabia, что Украина в ее прежних границах больше не существует. Об этом пишет РИА Новости.

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Такое заявление дипломат сделала в интервью, данному телеканалу на полях Петербургского международного экономического форума.

«Той Украины, которую вы и мы знали в тех, собственно, ее границах, которые были раньше, больше нет. И не будет. Это очевидно», - заметила Захарова.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом глава государства констатировал, что не существовало ни одного шанса решить проблему Донбасса мирным путем.