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1 час назад

Захарова: Украины в прежних границах больше нет

Алиса Селезнёва

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила телеканалу Sky News Arabia, что Украина в ее прежних границах больше не существует. Об этом пишет РИА Новости.

Захарова: Украины в прежних границах больше нет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление дипломат сделала в интервью, данному телеканалу на полях Петербургского международного экономического форума.

«Той Украины, которую вы и мы знали в тех, собственно, ее границах, которые были раньше, больше нет. И не будет. Это очевидно», - заметила Захарова.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом глава государства констатировал, что не существовало ни одного шанса решить проблему Донбасса мирным путем.

Путин назвал залог победы российских войск на Украине

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что по мере освобождения территорий от националистов все больше людей выражает желание не связывать свое будущее с киевским режимом.

Политика,Мария Захарова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,
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