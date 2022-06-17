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59 минут назад

Российские власти изменили позицию по вступлению Украины в ЕС

Ura.Ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не против вступления Украины в Европейский союз. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума.

Российские власти изменили позицию по вступлению Украины в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ЕС не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО. Мы ничего не имеем против присоединения Украины к Евросоюзу», — сказал Путин, трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Ранее о том, что российское руководство сомневается в безобидности вступления Украины в Евросоюз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что желание Киева небезобидно.

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Киев подал заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре в конце февраля этого года, заявку страны зарегистрировали. В июне Еврокомиссия рекомендовала дать Украине этот статус. Однако с рядом условий, которые Киев должен выполнить, дополняет «Национальная служба новостей». Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что при других условиях Украина не могла бы быть кандидатом, передает «Федеральное агентство новостей».

Политика,Эммануэль Макрон,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,
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