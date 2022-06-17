Российские власти изменили позицию по вступлению Украины в ЕС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не против вступления Украины в Европейский союз . Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума.

«ЕС не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО . Мы ничего не имеем против присоединения Украины к Евросоюзу», — сказал Путин, трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Ранее о том, что российское руководство сомневается в безобидности вступления Украины в Евросоюз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров . Он отметил, что желание Киева небезобидно.

Киев подал заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре в конце февраля этого года, заявку страны зарегистрировали. В июне Еврокомиссия рекомендовала дать Украине этот статус. Однако с рядом условий, которые Киев должен выполнить, дополняет «Национальная служба новостей». Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что при других условиях Украина не могла бы быть кандидатом, передает «Федеральное агентство новостей».