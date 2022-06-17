Путин пообещал позаботиться об экологии

Президент России Владимир Путин пообещал, что в стране будут развиваться проекты, направленные на заботу об экологии. Об этом глава государства заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию которого ведет «Первый канал».

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Во время выступления Путин подчеркнул необходимость сохранить Байкал, для чего в стране реализуется проект по развитию города Байкальска. По словам президента, место должно стать эталоном рачительного и эколого-ориентированного хозяйствования. В частности, планируется ликвидировать вред от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

Президент отметил, что власти будут и дальше заниматься климатическим вопросом, развивая чистые технологии. Кроме того, страна станет и дальше работать над созданием экономики замкнутого цикла и снижением выбросов в атмосферу, особенно в крупных индустриальных городах.