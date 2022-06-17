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44 минуты назад

Путин назвал залог победы российских войск на Украине

Ura.Ru

Из-за мужества российских солдат все поставленные задачи спецоперации на территории Украины будут решены. Об этом на на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин.

«Все задачи спецоперации будут решены. И залогом тому — мужество и героизм наших воинов, а также — консолидация общества», — сказал он, эфир с мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Из-за обострившегося военного конфликта между киевским режимом и гражданами Донбасса российский лидер подписал указ о признании Луганской и Донецкой народных республик. 24 февраля на Украине Россия начала спецоперацию, призванную защитить мирных жителей этих регионов от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. А также российские военные выполняют цели по демилитаризации и денацификации территории.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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