ВЦИОМ: Путину доверяют 81,3% опрошенных россиян

По результатам опроса государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 81,3% опрошенных заявили, что доверяют президенту РФ Владимиру Путину, прирост за неделю составил 0,5%.
При этом работу главы государства одобряют 78,9%, прирост за неделю составил 0,6%.
Также опрошенные рассказали о степени доверия к другим российским политикам. 64,3% доверяют председателю правительства Михаилу Мишустину, 33,2% — председателю КПРФ Геннадию Зюганову, 30,2% — главе фракции »Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову, 16,6% — руководителю ЛДПР Леониду Слуцкому, а лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву — 8,2%.
Вместе с тем, по данным Фонда «Общественное Мнение» (ФОМ), работу президента одобряют 82% опрошенных, а своем доверии главе государства заявили 78% респондентов.
Ранее генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в рамках Всероссийского экспертного форума рассказал об актуальных рейтингах власти и общественных настроениях в России.