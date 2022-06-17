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1 час назад

ВЦИОМ: Путину доверяют 81,3% опрошенных россиян

Газета.Ru

По результатам опроса государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 81,3% опрошенных заявили, что доверяют президенту РФ Владимиру Путину, прирост за неделю составил 0,5%.

ВЦИОМ: Путину доверяют 81,3% опрошенных россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом работу главы государства одобряют 78,9%, прирост за неделю составил 0,6%.

Также опрошенные рассказали о степени доверия к другим российским политикам. 64,3% доверяют председателю правительства Михаилу Мишустину, 33,2% — председателю КПРФ Геннадию Зюганову, 30,2% — главе фракции »Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову, 16,6% — руководителю ЛДПР Леониду Слуцкому, а лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву — 8,2%.

Вместе с тем, по данным Фонда «Общественное Мнение» (ФОМ), работу президента одобряют 82% опрошенных, а своем доверии главе государства заявили 78% респондентов.

Ранее генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в рамках Всероссийского экспертного форума рассказал об актуальных рейтингах власти и общественных настроениях в России.

Политика,Алексей Нечаев,Михаил Мишустин,Геннадий Зюганов,Валерий Федоров,Сергей Миронов,Владимир Путин,Фонд "Общественное мнение",КПРФ,ЛДПР,ВЦИОМ,Справедливая Россия,
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