ВЦИОМ: Путину доверяют 81,3% опрошенных россиян

По результатам опроса государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 81,3% опрошенных заявили, что доверяют президенту РФ Владимиру Путину, прирост за неделю составил 0,5%.

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При этом работу главы государства одобряют 78,9%, прирост за неделю составил 0,6%.

Вместе с тем, по данным Фонда «Общественное Мнение» (ФОМ), работу президента одобряют 82% опрошенных, а своем доверии главе государства заявили 78% респондентов.