В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
20 минут назад

Норвегия ввела новые санкции против России

ТАССиещё 2

Норвегия поддержала шестой пакет санкций ЕС против России. Об этом в пятницу сообщается на сайте министерства иностранных дел королевства.

Норвегия ввела новые санкции против России
Фото: © Leonid Andronov/Shutterstock/FOTODOM© Leonid Andronov/Shutterstock/FOTODOM

"Мы поддерживаем Евросоюз в вопросе введения санкций против России для оказания давления на правительство этой страны и ее руководство. Теперь мы запрещаем импорт нефти из России в Норвегию по морским маршрутам", - приводится в сообщении заявление главы МИД королевства Анникен Хюитфельдт.

"Запрет на импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России вступает в силу немедленно, но предписание предусматривает переходный период для поставок сырой нефти до 5 декабря 2022 года и для нефтепродуктов до 5 февраля 2023 года", - указывается в сообщении МИД.

Также Норвегия вводит санкции против 65 граждан РФ и 18 российских организаций.

"Несмотря на то что торговый оборот между Россией и Норвегией незначителен, от антироссийских санкций значительно пострадают некоторые норвежские предприятия и их сотрудники", - предупреждает МИД королевства.

Политика,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители