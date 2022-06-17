Норвегия ввела новые санкции против России

"Мы поддерживаем Евросоюз в вопросе введения санкций против России для оказания давления на правительство этой страны и ее руководство. Теперь мы запрещаем импорт нефти из России в Норвегию по морским маршрутам", - приводится в сообщении заявление главы МИД королевства Анникен Хюитфельдт.