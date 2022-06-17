Возможной причиной этого, как пишет издание, является тот факт, что экономический ущерб, понесенный данными европейскими странами в результате нынешних событий на Украине становится все серьезнее и его все труднее компенсировать. "Экономический рост сильно замедляется, инфляция достигла рекордного уровня", указывает Die Welt.

Вместе с тем, как отмечает газета, лидеры Германии, Франции и Италии прибыли в Киев и с личной повесткой дня. Так, Макрон "хотел прояснить свою позицию в конфликте". За последние недели, по утверждению издания, французский президент превратился в "холодного прагматика", которого с учетом экономических последствий кризиса больше беспокоило его окончание, чем целостность Украины. В Киеве это вызвало непонимание и даже разочарование.

Для итальянского премьер-министра, по информации Die Welt, участие в этой поездке само по себе является важным сигналом. После многих лет, когда его страна выступала в качестве просителя в ЕС, он теперь снова "хочет сделать ее главным героем". Если бы Италия была воспринята как часть франко-германской оси, этот замысел был бы удачным, подчеркивает газета. Чтобы продемонстрировать возрожденное внешнеполитическое самосознание своей страны, Драги, по данным издания, в течение нескольких недель более активно вмешивался в военную дипломатию. Поначалу он был очень сдержанным, теперь премьер Италии выступает за то, чтобы снять блокаду запасов пшеницы в украинских портах.

Однако, как и для Макрона, для Драги, как сообщает Die Welt, также важно, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее. "Ситуация в Италии становится все более нестабильной: если экономические показатели не смогут восстановиться из-за нынешних событий на Украине, на карту будет поставлена стабильность страны", заключает издание.

В четверг Шольц, Макрон, Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис совершили визит на Украину. В ходе поездки они провели встречу с Зеленским. Основной темой переговоров стала нынешняя ситуация вокруг Украины.

Украине следует самой вести прямой мирный диалог с Россией, европейские страны не могут заменить Киев. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Французский президент находится в Киеве с совместным визитом с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, итальянским премьер-министром Марио Драги, а также главой румынского государства Клаусом Йоханнисом. Европейские лидеры провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Когда наступит момент, когда конфликт завершится, Украина должна сама определить модальности переговоров. Ни Франция, ни ФРГ не будут сами вместо Украины вести переговоры с Россией. Мы будем принимать участие в переговорах как европейские державы, но никогда не будем вести переговоры от лица Киева», — сказал Макрон, которого цитирует РИА Новости.

Ведущие игроки ЕС — Германия, Франция и Италия — поддерживают желание Украины вступить в ЕС. Об этом на совместной пресс-конференции в Киеве заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги. Рано утром 16 июня они прибыли в столицу Украины ночным спецпоездом из польского города Жешув. СМИ облетели кадры из купе, где европейские лидеры «на троих» едут на встречу с украинским главой Владимиром Зеленским. Немецкий таблоид Bild попытался добавить интриги, отметив, что четвертому из этой президент Румынии Клаус Йоханнис. Однако ему якобы «не хватило билета» и пришлось добираться до Киева своим ходом. Уже на месте он присоединился к «евротройке» старших партнеров по ЕС. Дипломатический десант выразил «твердую солидарность с Украиной», пообещав поддержать заявку Киева о получении статуса кандидата на вступление в ЕС. Однако в Киеве явно ждали от евроделегации (и конкретно от Германии) большего, признают эксперты.

Визит под звуки сирены

О том, что совместному визиту быть, накануне написали все европейские СМИ. Но официально его до последнего не подтверждали ни в Берлине, ни в Париже, ни в Риме — «по соображениям безопасности». Как передавал с места событий корреспондент агентства dpa, высоких гостей в Киеве дважды встретила воздушная тревога (первая из них продолжалась не меньше получаса), однако спускаться в бомбоубежище немцу, французу и итальянцу все же не пришлось. Первым делом они посетили разрушенный боевыми действиями Ирпень под Киевом, а оттуда отправились в президентскую резиденцию, где политиков ждал Зеленский. Переговоры продолжались несколько часов, после чего Шольц, Макрон, Драги и Йоханнис вместе с президентом Украины вышли к журналистам.

Европейские лидеры публично огласили решение, на которое рассчитывали в Киеве. На предстоящем саммите ЕС в Брюсселе 23–24 июня они готовы от имени своих стран дать зеленый свет украинской заявке, которая была подана в конце февраля и рассматривается в экстренном порядке. То же самое касается и притязаний Молдавии. Уже завтра, 17 июня, заключение по ним вынесет Еврокомиссия (как ожидается, оно будет положительным, но это только первый шаг). Ранее в кулуарах Брюсселя говорили, что немцы и французы все еще колеблются и не готовы предоставить Украине официальный статус страны — кандидата на вступление в ЕС. Однако Шольц и Макрон развеяли эти слухи.

Германия выступает за положительное решение в пользу Украины. Украина принадлежит к европейской семье. Это касается и Республики Молдова, — отметил Шольц.

По информации Die Welt, немецкий канцлер «передумал в последнюю очередь», что означает в каком-то смысле «исторический разворот Германии». Впрочем, пока это лишь символический жест. Как уточнил Макрон, возможное предоставление Украине статуса страны-кандидата «будет сопровождаться дорожной картой, а также учитывать ситуацию на Западных Балканах». В переводе с дипломатического языка это означает, что Украине предстоит путь реформ и до реального вступления в ЕС еще далеко. Тем более что годами ждут своей очереди Северная Македония, Албания, Сербия, Черногория (не говоря уже о Турции), давно получившие кандидатский статус.

Накануне Spiegel online сообщал, что балканские республики крайне «ревниво» смотрят на преференции для Киева. Впрочем, для того чтобы Украину признали кандидатом, необходимо согласие всех 27 членов ЕС. И вовсе не факт, что на следующей неделе европейские лидеры смогут прийти к единому мнению. Кстати, президент Румынии был единственным, кто упомянул и о заявке Грузии. Судя по всему, у Тбилиси меньше шансов, чем у Киева и Кишинева, о чем NEWS.ru накануне рассказал источник в Брюсселе.

Опоздавший поезд канцлера

Как сообщает Spiegel online, в Киеве Зеленский «потребовал от европейских лидеров ввести эмбарго на российский газ» (но, судя по всему, не получил от них конкретных заверений). Но главное, на что надеялась украинская сторона, — это дополнительные поставки оружия. Макрон объявил, что дополнительно отправит на Украину шесть артиллерийских гаубиц. Шольц «также заверил Украину в дальнейших поставках вооружений, но не взял на себя никаких конкретных обязательств».

Он напомнил, что украинские военные уже проходят обучение на самоходных бронированных гаубицах PzH 2000 и зенитных самоходных установках Gepard. Канцлер ФРГ также подтвердил, что передаст Киеву специальный радар Cobra и передовые зенитно-ракетные комплексы Iris-T, «которые могут защитить от авиаударов целый большой город». Правда, украинцы рассчитывали получить от немцев Iris-T уже к 1 июня, а теперь выясняется, что партия прибудет в лучшем случае через несколько месяцев. Кроме того, вместо четырех реактивных систем залпового огня Mars II Берлин готов передать украинцам только три.

Но мы поставим Украине не только системы залпового огня, но и ракеты — а именно несколько сотен ракет, — оправдывалась ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Все последние недели и месяцы Шольц испытывает огромный прессинг. Эксперты признают: на поставки тяжелых вооружений Киеву он согласился только под давлением Вашингтона. И то до сих пор на Украину дошли «только боеприпасы и легкое оружие». Со всех сторон канцлера ФРГ обвиняют в нерешительности на киевском направлении.

Политика Шольца — одни сплошные полумеры. Он не выполняет обещаний по поставкам тяжелых вооружений Украине. В настоящее время Великобритания, Норвегия, Польша, Чехия, Словакия и многие другие страны снабжают Киев тяжелым вооружением. И только из Германии, крупнейшей экономической державы Европы, еще не поступило ничего подобного. Шольц демонстрирует лавирование между тем, чего ждут от него в НАТО, и вялыми настроениями внутри фракции социал-демократов, — считает профессор берлинского отделения Высшей школы коммерции Йорг Химмельрайх.

К визиту Шольца на Украину с самого начала было приковано особое внимание. Как известно, он давно получил приглашение, однако в апреле между Берлином и Киевом разразился дипломатический скандал. Украинские власти демонстративно отказались принять президента Германии, а в прошлом — главу МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Социал-демократу поставили в вину давние конструктивные связи с Москвой, за которые теперь приходится оправдываться всем его высокопоставленным однопартийцам. Источники в федеральной канцелярии признавали: господин Шольц пребывает «в недоумении» и, похоже, не сможет в ближайшее время посетить в Киев, коль скоро там отвергли главу республики.

Все это время масло в огонь подливал посол Украины в Берлине Андрей Мельник, известный эпатажным дипломатическим стилем. Якобы он назвал Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» — это слова, произнесенные Мельником или приписываемые ему агентством dpa, не процитировал только ленивый. Сам же немецкий канцлер уклончиво говорил, что не хочет ехать в Киев «только ради ярких фото».

После того как Шольц побывал в Киеве фактически с пустыми руками, у оппонентов канцлера появится новый повод упрекнуть его в «мягкотелости» и отсутствии стратегического видения.

Похоже, поезд канцлера прибыл в Киев с опозданием на шесть недель, — считает политический колумнист Spiegel online Александр Нойбахер.

Все чаще раздаются голоса, что при Шольце Германия и вовсе рискует потерять роль локомотива европейской политики и дипломатии. Впрочем, очевидной замены ей, как показал киевский вояж, пока нет.

Министр Италии Марио Драги заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не просил у него, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона новых поставок оружия во время их встречи в Киеве, передает ТАСС.

Wikipedia

«Сегодня не было никаких просьб от Зеленского о новом оружии», — сказал Драги.

По его словам, Зеленский описал ситуацию на Украине, «которая становится критической».

Итальянский премьер отметил, что для обучения использованию нового оружия необходимо время.

Политик также подчеркнул, что главным условием возобновления мирных переговоров с Москвой для Киева является территориальная целостность страны.

Он добавил, что отношение многих стран к конфликту изменилось и они готовы способствовать возобновлению мирных переговоров.

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил в своем Telegram-канале, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев, в том числе с просьбой вернуться к переговорам с Россией.

Также по его словам, европейские политики «везут нам кандидатство в ЕС».

Агентство Reuters сообщало, что в Киеве Шольц, Макрон и Драги обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским членство Украины в Евросоюзе.

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что делегации России и Украины периодически вступают в контакт, однако Киев не хочет вести переговоры в прежнем ключе.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев говорил, что российская сторона заинтересована в скорейшем достижении договоренностей по конфликту на Украине, но переговоры остановлены Киевом.

Кремль надеется, что совершающие визит в Киев президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, а также румынский лидер Клаус Йоханнис будут обсуждать не только поставки оружия украинской стороне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его реакцию на поездку европейских глав государств приводит ТАСС.

По его мнению, западным лидерам следует использовать эту возможность, чтобы подвигнуть президента Украины Владимира Зеленского «посмотреть на реальное положение дел».

Песков подчеркнул, что поставки оружия Украине абсолютно бесполезны. Это продлит страдание людей, нанесет еще новый ущерб стране, пояснил представитель Кремля.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не запрашивали звонок с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее СМИ распространили сообщения о намерениях политиков.

Пока нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли запрошен телефонный контакт.

Макрон, Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги 16 июня нанесли визит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. После этого, по сообщениям СМИ, Макрон не исключил, что позвонит Путину.

Ранее глава Франции заявил, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провёл за последние полгода с президентом России, составила 100 часов. Он объяснил это сложностью сложившейся на Украине ситуации.

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев посвятил первый за три месяца твит поездке президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев, отметив, что пользы от посещения страны нет и к миру это Украину не приближает.

«Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают», — написал Медведев в Twitter.

Лидеры Италии, Франции и Германии приехали с официальным визитом в Киев, имея демонстративную и переговорную программы. Об этом «Звезде» рассказал политолог Борис Станкевич.

«У большой европейской тройки: Драги, Макрона и Шольца в ходе их визита в Киев есть две программы: демонстративная и переговорная. В рамках первой будет демонстрация поддержки Киеву и лично Зеленскому, а также стратегического самостоятельного лидерства этих трех стран в Европе», - сказал он.

Эксперт добавил, что значительную часть переговорной программы общественность, скорее всего, не увидит.

Также он отметил, что Владимир Зеленский стал заложником официальных заявлений, сделанных бескомпромиссно и ультимативно. Украинский лидер обозначил цели, которые заключаются в освобождении территорий, включая ДНР и ЛНР. Такие высказывания, в свою очередь, могут обрушить рейтинг президента и вызвать потерю позиций внутри страны.

Страны западного мира, в особенности США, попытались изолировать Россию в ответ на начало российской военной спецоперации на Украине, пишет Die Welt. Однако, по мнению обозревателей издания, эта стратегия Запада не работает.

«Кто на самом деле твердо на стороне европейцев и США? Кто поддерживает санкции, последствия которых для российской экономики пока оказались гораздо слабее, чем предполагалось? Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия. Это все», — говорится в материале.

Как отмечают обозреватели издания, в противовес союзникам США выступает Китай, Бразилия, Индия и страны Южной Африки, которые поддерживают Россию и вместе с ней производят треть мирового ВВП. Отдельно журналисты указывают на нежелание Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов поддерживать Запад, в том числе по треку увеличения добычи нефти для снижения цен на «черное золото», взлетевших из-за санкций против России.

В итоге издание резюмирует, что США и его союзники не смогли оставить Россию и ее президента Владимира Путина «в одиночестве». Более того, по мнению журналистов, поддержка российского лидера в мире оказалась гораздо больше, чем рассчитывали западные страны.