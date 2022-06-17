Всем чиновникам – только "Лады": Медведев вспомнил о своей первой машине

Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на предложение пересадить российских чиновников на отечественный автопром.

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В своем Telegram-канале политик рассказал о том, как купил первую «Ладу». По словам Медведева, свою первую машину – белую «семерку» Жигулей («Лада-2107») он приобрел в 1995 году за 5 тысяч долларов.

Зампредседателя отметил, что тогда это была большая сумма, и машина считалась неплохой, потом он ее продал. Летом 2008 года после избрания Медведеву поступило предложение выкупить назад этот автомобиль, который находился в очень плохом техническом состоянии, но уже за 15 тысяч долларов.

«Сейчас "Лада" стала подороже, но и доллар уже не тот. Мораль: всем чиновникам – только "Лады"», — отметил Медведев.