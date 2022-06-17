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30 минут назад

Всем чиновникам – только "Лады": Медведев вспомнил о своей первой машине

Елена Прошина

Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на предложение пересадить российских чиновников на отечественный автопром.

Всем чиновникам – только "Лады": Медведев вспомнил о своей первой машине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем Telegram-канале политик рассказал о том, как купил первую «Ладу». По словам Медведева, свою первую машину – белую «семерку» Жигулей («Лада-2107») он приобрел в 1995 году за 5 тысяч долларов.

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Зампредседателя отметил, что тогда это была большая сумма, и машина считалась неплохой, потом он ее продал. Летом 2008 года после избрания Медведеву поступило предложение выкупить назад этот автомобиль, который находился в очень плохом техническом состоянии, но уже за 15 тысяч долларов.

«Сейчас "Лада" стала подороже, но и доллар уже не тот. Мораль: всем чиновникам – только "Лады"», — отметил Медведев.

Напомним, министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос. Например, указал глава Минфина, можно пересадить чиновников на «Лады». Министр также указал на необходимость «жить по средствам»: в противном случае страна рискует войти в «инфляционную спираль».

Политика,Антон Силуанов,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Автоваз,
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