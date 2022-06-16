Песков назвал «цель номер один на Украине»

Задачей номер один для России является защита жителей Донбасса от украинских сил, которые убивают мирных граждан. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

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«Цель номер один - защитить жителей Донбасса и Луганска от тех, кто, например, сейчас обстреливает Донецк и убивает там мирных жителей. И делает это последние восемь-девять лет», — пояснил он.

По словам Пескова, по мере освобождения территорий от националистов все больше людей выражает желание не связывать свое будущее с киевским режимом.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. После этого были ратифицированы договоры о дружбе России с этими регионами - они предусматривают, в частности, взаимную охрану границ.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом глава государства констатировал, что не существовало ни одного шанса решить проблему Донбасса мирным путем, а если бы он был, то Россия бы его использовала.