Кремль оценил угрозу России для стран Балтии и Финляндии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии. Об этом он рассказал в интервью CNN.

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Представитель Кремля оценил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не принесет никаких дополнительных преимуществ для безопасности европейского континента.

«Наоборот, это принесет дополнительную напряженность», — сказал пресс-секретарь президента РФ.