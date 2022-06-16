Захарова высмеяла уход Coca-Cola из России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале информацию о решении дистрибьютора Coca-Cola прекратить производство и продажу напитков в России.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

«Господи, а чем мы будем ржавчину отмывать?» - написала Захарова.

После начала российской спецоперации на Украине компания Coca-Cola заявила, что приостанавливает поставки ингредиентов для российского рынка, а в начале мая не исключила, что полностью уйдет из страны. При этом продажи продукции компании продолжились, но цены на нее заметно выросли.

Сегодня Coca-Cola Hellenic, являющаяся дистрибутором в России, объявила, что после истощения запасов на складах больше не будет производить и продавать напитки бренда на российском рынке.