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21 минуту назад

Захарова пошутила по поводу ухода Coca-Cola из России

Алиса Селезнёва

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале информацию о решении дистрибьютора Coca-Cola прекратить производство и продажу напитков в России.

Захарова высмеяла уход Coca-Cola из России
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

«Господи, а чем мы будем ржавчину отмывать?» - написала Захарова.

После начала российской спецоперации на Украине компания Coca-Cola заявила, что приостанавливает поставки ингредиентов для российского рынка, а в начале мая не исключила, что полностью уйдет из страны. При этом продажи продукции компании продолжились, но цены на нее заметно выросли.

Coca-Cola уходит из России

Сегодня Coca-Cola Hellenic, являющаяся дистрибутором в России, объявила, что после истощения запасов на складах больше не будет производить и продавать напитки бренда на российском рынке.

При этом, помимо непосредственно газировки Coca-Cola, компания выпускает в России такие напитки как Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Rich и «Моя Семья».

Политика,Мария Захарова,МИД России,Coca-Cola,
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