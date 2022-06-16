Лавров объяснил, что означал призыв Путина к украинцам брать власть в свои руки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия призывала украинских военных не к военному мятежу, а к выполнению своего воинского долга. Об этом он сообщил в интервью телеканалу BBC, передает ТАСС.
«Нет, это звучит, как прямой призыв выполнять свой воинский долг, а не служить нацистам, которые отменяют все, что не нравится их режиму, включая русское образование, культуру, СМИ», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, не является ли призывом к военному мятежу обращение президента России Владимира Путина к украинским военным после начала спецоперации.
25 февраля президент Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза призвал украинцев брать власть в свои руки и «не позволять бандеровцам использовать себя в качестве живого щита».
«Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — заявил Путин.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.