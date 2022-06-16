Лавров объяснил причины начала российской спецоперации на Украине

"Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО, лелея, опекая и всячески пестуя неонацистский режим, чей президент Владимир Зеленский заявил еще в сентябре 2021 года (Вы не сообщали об этом своим зрителям?), что, если кто-то чувствует себя на Украине русским человеком, пусть уезжает в Россию. <...> Когда ему корреспондент CNN заявил, что полк "Азов" был внесен в некоторых западных странах, в США, в Японии, в список экстремистских, террористических организаций, Зеленский пожал плечами и сказал, что у них таких батальонов и полков много, они такие, какие есть", - сказал Лавров.