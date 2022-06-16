Лавров объяснил причины начала российской спецоперации на Украине

Россия не нападала на Украину, а объявила специальную военную операцию (СВО), когда другого выхода уже не оставалось. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Би-би-си.
"Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО, лелея, опекая и всячески пестуя неонацистский режим, чей президент Владимир Зеленский заявил еще в сентябре 2021 года (Вы не сообщали об этом своим зрителям?), что, если кто-то чувствует себя на Украине русским человеком, пусть уезжает в Россию. <...> Когда ему корреспондент CNN заявил, что полк "Азов" был внесен в некоторых западных странах, в США, в Японии, в список экстремистских, террористических организаций, Зеленский пожал плечами и сказал, что у них таких батальонов и полков много, они такие, какие есть", - сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что у России "не было иного выхода", и Москва "многократно, тысячу раз это объясняла". "Сейчас вашим западным оружием украинский режим атакует мирных граждан, города точно так же, как они это делали в 2014 году, когда к власти пришли путчисты, когда бомбили центр Луганска с самолетов, когда сожгли в Одессе 50 человек. Кто-нибудь об этом вспоминает сейчас?" - добавил он.
"Мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине", - резюмировал Лавров.