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20 минут назад

Путин обозначил главные задачи российского автопрома

РИА "ФедералПресс"

Президент России Владимир Путин назвал ключевые позиции автопрома, где должен быть обеспечен суверенитет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин обозначил главные задачи российского автопрома
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране», – сказал Путин.

Президент отметил, что инженерные разработки, новшества и интеллектуальные права должны быть локализованы на территории Российской Федерации.

Владимир Путин также заявил о важности сохранения трудовых коллективов, сообщают РИА «Новости». При этом глава государства отметил спад в отрасли, который произошёл из-за нарушения цепочек.

Ранее «ФедералПресс» писал, что президент поставил перед «Роснано» задачу улучшить финансовое положение компании.

Политика,Владимир Путин,Роснано,
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