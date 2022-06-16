Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский вернулся в Москву из отпуска. Об этом в четверг сообщила пресс-служба партии.

"Завтра он в качестве члена экзаменационной комиссии будет присутствовать на защите магистерских работ студентов факультета экономических наук Высшей школы экономики ", - добавили там.

2 июня в СМИ сообщалось, что Явлинский якобы покинул Россию. Сам Явлинский опроверг эту информацию, а его пресс-секретарь уточнил, что политик уехал в отпуск и вернется через пару недель.