Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский вернулся в Москву из отпуска. Об этом в четверг сообщила пресс-служба партии.
"Григорий Явлинский вернулся в Москву из отпуска", - говорится в сообщении.
"Завтра он в качестве члена экзаменационной комиссии будет присутствовать на защите магистерских работ студентов факультета экономических наук Высшей школы экономики", - добавили там.
2 июня в СМИ сообщалось, что Явлинский якобы покинул Россию. Сам Явлинский опроверг эту информацию, а его пресс-секретарь уточнил, что политик уехал в отпуск и вернется через пару недель.