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28 минут назад

Явлинский вернулся в Москву из отпуска

ТАССиещё 1

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский вернулся в Москву из отпуска. Об этом в четверг сообщила пресс-служба партии.

Явлинский вернулся в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Григорий Явлинский вернулся в Москву из отпуска", - говорится в сообщении.

"Завтра он в качестве члена экзаменационной комиссии будет присутствовать на защите магистерских работ студентов факультета экономических наук Высшей школы экономики", - добавили там.

2 июня в СМИ сообщалось, что Явлинский якобы покинул Россию. Сам Явлинский опроверг эту информацию, а его пресс-секретарь уточнил, что политик уехал в отпуск и вернется через пару недель.

Политика,Григорий Явлинский,ВШЭ,Партия "Яблоко",
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