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1 час назад

Россия попросила Турцию отказаться от военной операции на севере Сирии

Lenta.ru

Спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев рассказал, что Россия обратилась к Турции с просьбой отказаться от проведения военной спецоперации на севере Сирии. Его слова приводит РБК.

Лаврентьев заявил: Москва полагает, что это не решит проблему с безопасностью Турции.

По некоторым данным, вооруженные силы Турции и боевики Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовительные работы к новой операции в Сирии. На данный момент армия ожидает приказа Анкары для начала операции.

Турция пригрозила Сирии спецоперацией

Москва выступает против спецоперации в Сирии, поскольку полагает, что это дестабилизирует регион. Сейчас Россия, Иран и Турция обсудили возможное проведение турецкой операции на севере Сирии. Помимо этого, пройдут также консультации с наблюдателями — представителями Ливана, Ирака, Иордании.

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