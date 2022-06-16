Спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев рассказал, что Россия обратилась к Турции с просьбой отказаться от проведения военной спецоперации на севере Сирии. Его слова приводит РБК.

Лаврентьев заявил: Москва полагает, что это не решит проблему с безопасностью Турции.

По некоторым данным, вооруженные силы Турции и боевики Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовительные работы к новой операции в Сирии. На данный момент армия ожидает приказа Анкары для начала операции.