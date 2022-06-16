В Госдуме разъяснили слова Медведева об исчезновении Украины

«Фактически это оккупационная администрация, поставленная, прежде всего, США и Великобританией, поставленная коллективным Западом. Что значит "от Украины может ничего не остаться"? От этой оккупационной администрации ничего не останется, а Украина, народ, который там проживает, земля — все это останется, а вот оккупационная администрация должна быть уничтожена, что, собственно, и произойдет», — высказался депутат.