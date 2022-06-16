В Госдуме пригрозили ударом по Киеву в случае атаки Крымского моста

Приведение в действие угрозы нанести удар по Крымскому мосту станет самоубийством, в случае даже попытки провокации центры принятия решений на Украине будут незамедлительно уничтожены. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, сообщает в четверг, 16 июня, РИА Новости.

«За их попытки и планы последует молниеносное возмездие. Будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве», — сказал он.

Парламентарий также адресовал свое предупреждение о возможных последствиях западным странам, «если те решатся поставить Украине запрашиваемое оружие».

По его словам, охрана Крымского моста осуществляется в окружающей акватории, а также средствами противовоздушной обороны.