Кремль назвал условия для нормализации отношений с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия для нормализации отношений между Россией и Америкой. Он сделал заявление в четверг, 16 июня.
— Единственный способ — это отказаться от политики гегемонизма в мировых делах и понять, что Россия не хочет, не может и не собирается быть ничьим вассалом — в любом смысле этого слова. И вот когда произойдет вызревание того, что с Россией можно говорить только на основе взаимной выгоды, взаимного уважения, тогда и настанет время для планирования следующих контактов, — цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля ранее уже говорил, что сейчас диалога между двумя странами нет.
В июне 2021 года в Женеве прошла встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. После прошлогоднего саммита Америка не прислушались к озабоченностям России, что и послужило триггером для начала спецоперации. Взаимоотношения между Россией и США находятся в кризисе, сопоставимом с периодом холодной войны.