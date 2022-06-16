В Херсонской области изменят правила получения российского гражданства

«Херсонцы и жители Херсонской области, которые родились после 24 февраля, дня начала специальной военной операции РФ на Украине, автоматически получат гражданство Российской Федерации. Люди, которые являются родителями этих детей, получат полный социальный пакет по законам РФ. Мы знаем, что социальный пакет и многодетных семей, и всех тех, кто войдет в эти параметры социального обеспечения, будет обеспечен намного выше, чем это было ранее на Украине», - сказал Стремоусов.