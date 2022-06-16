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15 минут назад

Рожденные в Херсонской области после 24 февраля дети получат гражданство РФ

Елена Прошина

Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о том, что дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, а также проживающие в регионе дети-сироты автоматически получат гражданство России. Об этом сообщает ТАСС.

В Херсонской области изменят правила получения российского гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Херсонцы и жители Херсонской области, которые родились после 24 февраля, дня начала специальной военной операции РФ на Украине, автоматически получат гражданство Российской Федерации. Люди, которые являются родителями этих детей, получат полный социальный пакет по законам РФ. Мы знаем, что социальный пакет и многодетных семей, и всех тех, кто войдет в эти параметры социального обеспечения, будет обеспечен намного выше, чем это было ранее на Украине», - сказал Стремоусов.

Он также уточнил, что дети-сироты уже получили российское гражданство.

Херсонская область обратилась с призывом к ООН

Ранее Стремоусов сообщил, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение гражданства России. По его словам, общее число заявок на получение российских паспортов уже превысило 10 тыс. По его словам, жители Херсонщины массово стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства только лишь потому, что «Россия может защитить, накормить и социально обеспечить человека».

Политика,Кирилл Стремоусов,ООН,
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