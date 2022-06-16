В Херсонской области изменят правила получения российского гражданства

Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о том, что дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, а также проживающие в регионе дети-сироты автоматически получат гражданство России. Об этом сообщает ТАСС.
«Херсонцы и жители Херсонской области, которые родились после 24 февраля, дня начала специальной военной операции РФ на Украине, автоматически получат гражданство Российской Федерации. Люди, которые являются родителями этих детей, получат полный социальный пакет по законам РФ. Мы знаем, что социальный пакет и многодетных семей, и всех тех, кто войдет в эти параметры социального обеспечения, будет обеспечен намного выше, чем это было ранее на Украине», - сказал Стремоусов.
Он также уточнил, что дети-сироты уже получили российское гражданство.
Ранее Стремоусов сообщил, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение гражданства России. По его словам, общее число заявок на получение российских паспортов уже превысило 10 тыс. По его словам, жители Херсонщины массово стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства только лишь потому, что «Россия может защитить, накормить и социально обеспечить человека».