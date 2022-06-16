В Кремле оценили нынешние отношения с США

Отношения России и США никак не развиваются, диалог между странами полностью отсутствует. В связи с этим бессмысленно говорить про итоги саммита глав двух государств в 2021 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина состоялась в июне 2021 года.

Песков отметил, что итоги саммита не обесценены, но говорить о них в нынешней геополитической ситуации — «дело неблагодарное», так как отношения России и США в данный момент находятся «на нулевой точке».

«Российско-американский диалог как таковой отсутствует», — заявил он.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что каких-либо предпосылок для улучшения отношений между Россией и США пока не наблюдается.

«Предпосылок выправления отношений на сегодняшний день я не вижу. Хочу сказать, что если американцам не нужны отношения, которые мы предлагаем, мы бегать за ними не будем», — указал он.