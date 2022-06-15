Россия отказалась предлагать альтернативу G7

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что создание альтернативных G7 форматов в рамках стран Большой Евразии не является необходимым. Об этом он сообщил на заседании ПМЭФ, передает ТАСС.

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«Нет, не будем. У нас есть G20, которая перекрывает G7, и этого вполне достаточно, с задачами справляется. В G20, если вы заметили, половина западных, половина незападных стран. Ровно 10 таких, 10 сяких — perfect balance», — сказал он.

Ранее старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган заявил, что США совместно со странами-членами «большой семерки» (G7) работают над ужесточением санкций против России. Об этом он сообщил во время выступления в одном из экспертных центров Вашингтона.

Он также заявил, что замороженные активы Центрального банка России могут использовать на нужды реконструкции Украины, но для этого необходимо устранить много юридических препятствий.