Россия отказалась предлагать альтернативу G7

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что создание альтернативных G7 форматов в рамках стран Большой Евразии не является необходимым. Об этом он сообщил на заседании ПМЭФ, передает ТАСС.
«Нет, не будем. У нас есть G20, которая перекрывает G7, и этого вполне достаточно, с задачами справляется. В G20, если вы заметили, половина западных, половина незападных стран. Ровно 10 таких, 10 сяких — perfect balance», — сказал он.
Ранее старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган заявил, что США совместно со странами-членами «большой семерки» (G7) работают над ужесточением санкций против России. Об этом он сообщил во время выступления в одном из экспертных центров Вашингтона.
Он также заявил, что замороженные активы Центрального банка России могут использовать на нужды реконструкции Украины, но для этого необходимо устранить много юридических препятствий.
До этого президент Украины Владимир Зеленский выступил перед американским еврейским комитетом (American Jewish Committee, AJC) и попросил их усилить санкции против России.