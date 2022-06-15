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38 минут назад

Иностранным IT-специалистам упростили получение вида на жительство в России

Lenta.ru

Депутаты Госдумы приняли закон о праве получения вида на жительство (ВНЖ) в России в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и членов их семей. Об этом сообщает в среду, 15 июня, РИА Новости.

Иностранным IT-специалистам упростили получение вида на жительство в РФ
Фото: Владимир Гердо / ТАССВладимир Гердо / ТАСС

Им позволят обходить получение разрешения на временное проживание. В пояснительной записке Госдумы отмечается, что такое право будет предоставлено иностранцам, имеющим особые компетенции или квалификации.

В то же время новый порядок не коснется отдельных категорий граждан — работников зарубежных юрлиц, «выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт» поставленного в Россию технического оборудования.

Нововведение позволит создать дополнительные благоприятные условия для привлечения на работу в аккредитованных организациях иностранных IT-специалистов, обеспечив для них возможность постоянного проживания на российской территории, добавили в Госдуме.

Ранее премьер-министр Мишустин рассказал о возвращении 85 процентов российских IT-специалистов, уехавших за рубеж.

Политика,Госдума,
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