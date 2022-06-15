В МИД РФ высказались о точке в спецоперации

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, при этом Москва поставит точку в спецоперации там, где ей это нужно. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам дипломата, Россия будет намертво стоять на своих позициях. Он подчеркнул, что поставленные задачи в рамках спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины будут достигаться без оглядки на решения стран Запада.

«Мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи, военные планировщики в Вашингтоне или в других столицах представляют себе эту ситуацию. Мы должны доказать силой воли, силой оружия, нашей готовностью стоять намертво, стоять полностью на тех позициях, которые были заявлены нашим руководством, и обеспечить их достижение», - заявил Рябков

Он также подчеркнул, что если президент Украины Владимир Зеленский не хочет диалога и намерен продолжать накачивать страну оружием — это его выбор, но российская сторона к переговорам готова и не будет отступать. Он также выразил надежду, что Западу «хватит ума» не применять ядерное оружие на Украине.