Россия призвала Турцию мирно урегулировать ситуацию в Сирии

Россия считает неразумной возможную операцию Турции в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева в начале переговоров «астанинского формата».
По его словам, в противном случае это может привести к эскалации.
«Это особенно важно в свете озвученных планов президента Турции по проведению военной операции на севере Сирии против курдских формирований. Мы считаем, что это был бы неразумный шаг, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности и новому витку вооруженного противостояния в этой стране», — сказал Лаврентьев.
Отмечается, что Москва призывает Анкару решить вопрос мирным путем.
Политик также отметил, что сирийское урегулирование остается в приоритетах, несмотря на спецоперацию на Украине.
«Многие сейчас вы, наверное, слышали, говорят, что в связи с проведением специальной военной операции внимание России к Сирии ослабло. В ряде европейских стран желают видеть развитие ситуации в Сирии по своим лекалам. Хочу сказать, что сирийский конфликт, урегулирование по-прежнему остается в приоритетах российской внешней политики», — сказал Лаврентьев.
Отмечается, что ситуация в Сирии остается сложной, Россия продолжит оказывать помощь сирийской стороне.