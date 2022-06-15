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1 час назад

Россия призвала Турцию мирно урегулировать ситуацию в Сирии

Елена Прошина

Россия считает неразумной возможную операцию Турции в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева в начале переговоров «астанинского формата».

Россия призвала Турцию мирно урегулировать ситуацию в Сирии
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в противном случае это может привести к эскалации.

«Это особенно важно в свете озвученных планов президента Турции по проведению военной операции на севере Сирии против курдских формирований. Мы считаем, что это был бы неразумный шаг, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности и новому витку вооруженного противостояния в этой стране», — сказал Лаврентьев.

Отмечается, что Москва призывает Анкару решить вопрос мирным путем.

Политик также отметил, что сирийское урегулирование остается в приоритетах, несмотря на спецоперацию на Украине.

«Многие сейчас вы, наверное, слышали, говорят, что в связи с проведением специальной военной операции внимание России к Сирии ослабло. В ряде европейских стран желают видеть развитие ситуации в Сирии по своим лекалам. Хочу сказать, что сирийский конфликт, урегулирование по-прежнему остается в приоритетах российской внешней политики», — сказал Лаврентьев.

Отмечается, что ситуация в Сирии остается сложной, Россия продолжит оказывать помощь сирийской стороне.

Политика,Александр Лаврентьев,
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