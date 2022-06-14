Медведев высказался об энергетическом кризисе в Европе

Страны Европы переживают сейчас энергетический кризис, его масштабы будут только увеличиваться, считает зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

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"Разумеется, наши оппоненты продолжат делать все, чтобы нанести максимальный ущерб отечественному топливно-энергетическому комплексу, расшатать позиции России в Арктике", - написал политик во вторник в своем Telegram-канале.

При этом, по его мнению, одно только намерение западных стран отказаться от российских энергоресурсов "уже крайне негативно сказывается на миллионах европейцев".

"Сегодня они переживают энергетический кризис, масштабы которого будут только увеличиваться. Пострадал даже главный зачинщик антироссийской агрессии - Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул Медведев.

В связи с этим он напомнил, что Арктическая зона РФ "обладает колоссальными запасами углеводородов".

"Это около 25% общероссийских запасов нефти и газового конденсата, более 70% запасов природного газа", - перечислил политик.