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14 минут назад

В Кремле оценили вероятность контакта Путина и Зеленского

Lenta.ruиещё 1

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков оценил вероятность контакта Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Его слова передает ТАСС.

По словам Ушакова, Москва допускает возможность контакта глав двух государств. Но она требует «соответствующих условий» и «очень-очень-очень тщательной подготовки», подчеркнул он.

«Без этого, впустую, никто встречаться с Зеленским не будет», — заключил помощник Путина.

Ранее Юрий Ушаков заявил, что в российско-украинских переговорах пока нет изменений, в них «все заглохло». Представитель Кремля напомнил, что последняя очная встреча представителей Москвы и Киева состоялась 29 марта в Стамбуле. Затем 15 апреля российская сторона передала украинской проект мирного соглашения, который до сих пор остался без ответа.

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