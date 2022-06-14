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14 минут назад

МИД допустил признание правительства талибов в Афганистане

Lenta.ruиещё 4

Перспективы признания Москвой правительства боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России) существуют. Признание власти талибов допустил глава второго департамента Азии МИД, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, передает РИА Новости.

В МИД РФ допустили признание правительства талибов в Афганистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Перспективы такие однозначно существуют, условия обозначены и презпрезидентом России [Владимиром Путиным], и министром иностранных дел [СергСергеем Лавровым]», — уточнил дипломат.

По его словам, первым шагом к этому решению станет этнополитически инклюзивная власть в республике.

Кабулов подчеркнул, что этот шаг неоднократно заявлялся новым афганским властям, его исполнение станет основой для серьезного разговора.

«Мы оглядываться на Соединенные Штаты здесь не будем», — заключил он.

Под инклюзивной властью представитель МИД понимает появление в правительстве Афганистана политических представителей национальных меньшинств государства - хазарейцев, узбеков и других.

Ранее стало известно, что правительство «Талибана» пообещало разрешить девочкам учиться после шестого класса. По словам министра внутренних дел в сформированном радикалами временном правительстве Сираджуддина Хаккани, власти в настоящее время разрабатывают механизм, который сделает это возможным.

Политика,Замир Кабулов,Сергей Лавров,Владимир Путин,Талибан,
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