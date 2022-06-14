В МИД РФ допустили признание правительства талибов в Афганистане

Перспективы признания Москвой правительства боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России) существуют. Признание власти талибов допустил глава второго департамента Азии МИД, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, передает РИА Новости.

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«Перспективы такие однозначно существуют, условия обозначены и презпрезидентом России [Владимиром Путиным], и министром иностранных дел [СергСергеем Лавровым]», — уточнил дипломат.

По его словам, первым шагом к этому решению станет этнополитически инклюзивная власть в республике.

Кабулов подчеркнул, что этот шаг неоднократно заявлялся новым афганским властям, его исполнение станет основой для серьезного разговора.

«Мы оглядываться на Соединенные Штаты здесь не будем», — заключил он.

Под инклюзивной властью представитель МИД понимает появление в правительстве Афганистана политических представителей национальных меньшинств государства - хазарейцев, узбеков и других.