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52 минуты назад

Помощник Путина рассказал о продвижении переговоров с Украиной

Ura.Ru

Переговоры между Украиной и Россией фактически заглохли. Об этом в ходе конференц-колла заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«В Стамбуле был последняя очная встреча. 15 апреля был наш подработанный проект, который так и остался последним. После этого были отдельные контакты по телефонам, и затем все заглохло», — передает слова Ушакова корреспондент URA.RU.

После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины стороны провели несколько раундов переговоров. Делегации стран встречались в Белоруссии и Турции. 14 мая президент России Владимир Путин сообщил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. 7 июня президент Украины Владимир Зеленский, что готов вести переговоры только с Путиным, пишет RT. В МИД РФ назвали эти слова Зеленского «цитатой из методички НАТО», пишет «Дни.ру».

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что именно Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией, сообщает «Национальная служба новостей».

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