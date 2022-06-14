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30 минут назад

Захарова посоветовала Жан-Пьер изучить «перлы» пресс-секретаря Ельцина

Елена Прошина

Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер ознакомиться с «перлами» бывшего пресс-секретаря Бориса Ельцина Сергея Ястржембского. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова удивилась длинному ответу Жан-Пьер о здоровье президента США Джо Байдена. По ее словам, в свое время на аналогичный вопрос Ястржембский ответил одной фразой - у Бориса Николаевича «крепкое рукопожатие».

«Карин нужно срочно приступить к изучению перлов (от слова "жемчуг") своего российского коллеги эпохи "святых 90-х" — ей многое должно пригодиться», — посоветовала она.

Ранее Жан-Пьер подтвердила намерение Байдена идти на второй срок. Она также опровергла информацию New York Times, что возраст 79-летнего Байдена может стать проблемой для его выдвижения. Жан-Пьер рассказала, что нужно обратить внимание на то, как он выступает перед американской аудиторией. По ее словам, администрация США сосредоточена сейчас на других аспектах.

Политика,Видео,Сергей Ястржембский,Мария Захарова,Борис Ельцин,Джозеф Байден,Администрация США,
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