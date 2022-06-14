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52 минуты назад

В Госдуме пояснили необходимость отмены признания независимости Литвы

Lenta.ru

Принятие внесенного в Государственную Думу законопроекта об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики» создаст прецедент и в будущем поможет решить спорные вопросы в том числе и по другим территориям, в частности, на Украине. Необходимость данного решения пояснил автор инициативы, депутат от «Единой России» Евгений Федоров, сообщает во вторник, 14 июня, телеканал «360».

В Госдуме пояснили необходимость отмены признания независимости Литвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это чисто правовой вопрос, который позволит урегулировать отношения, как ПутиПутин [президент России Владимир Путин] говорил, красных линий и безопасной территории в границах СССР и снять угрозу НАТОНАТО по линии прибалтийских государств. Этот прецедент позволит решить эту проблему в будущем с Украиной — понятно, что надо когда-то решать ее», — указал парламентарий.

Федоров также прокомментировал то, что власти Литвы сочли возможное принятие законопроекта прямой угрозой. По словам российского парламентария, в бывшей советской республике понимают, что она вышла из состава Советского Союза незаконно. Федоров напомнил, что не было не только референдума, но и дележа совместного имущества, что является необходимой процедурой.

Политика,Евгений Федоров,Владимир Путин,НАТО,Единая Россия,Госдума,
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