Британия не обращалась к России по поводу приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) наемниках, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его высказывание приводит ТАСС.

Он пояснил, что Москва будет готова выслушать их позицию в случае обращения о возможном помиловании наемников.

12 июня глава ДНР Денис Пушилин отказался помиловать осужденных наемников Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Саадуна Брагима. По его мнению, возможность помилования наемников недопустима, поскольку судебное решение было принято без нарушений.

До этого Пушилин подчеркивал, что власти Великобритании и Марокко не выходили на связь с руководством и правоохранительными органами ДНР по поводу дальнейшей судьбы своих осужденных граждан.