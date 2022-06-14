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9 минут назад

Кремль высказался о возможном помиловании приговоренных к казни в ДНР наемников

Lenta.ru

Британия не обращалась к России по поводу приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) наемниках, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его высказывание приводит ТАСС.

Он пояснил, что Москва будет готова выслушать их позицию в случае обращения о возможном помиловании наемников.

12 июня глава ДНР Денис Пушилин отказался помиловать осужденных наемников Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Саадуна Брагима. По его мнению, возможность помилования наемников недопустима, поскольку судебное решение было принято без нарушений.

До этого Пушилин подчеркивал, что власти Великобритании и Марокко не выходили на связь с руководством и правоохранительными органами ДНР по поводу дальнейшей судьбы своих осужденных граждан.

Запад отреагировал на смертный приговор иностранным наемникам в ДНР

9 июня Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц. Защита осужденных планирует обжаловать приговор.

Политика,Видео,Шон Пиннер,Денис Пушилин,Дмитрий Песков,
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